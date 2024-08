Deixe sua janela limpinha sem precisar passar pano

Misturinha boa viralizou nas redes sociais, trazendo uma solução caseira para te ajudar na manutenção das tarefas domésticas

Magno Oliver - 05 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@receitariacaseira)

Janela de vidro, de ferro, de metal, com grades, não importa o modelo, elas estão por todos os lados e em todas as moradias que pisamos.

Ela é um item doméstico essencial para garantir ventilação de ar e frescor para os nossos lares, além de uma boa iluminação natural.

No entanto, sempre fica uma questão: você sabe limpar a sua janela? Entende de uma boa limpeza nesse utilitário obrigatório do lar?

Deixe sua janela limpinha sem precisar passar pano

Que dar uma faxina nas janelas de uma casa não é tarefa fácil, isso todo mundo já sabe, não é verdade? O que ninguém te conta é que são possíveis truques para te ajudar nisso.

O perfil no Instagram @receitariacaseira bombou na internet trazendo um tutorial caseiro e rápido para deixar a janela da sua casa limpa, sem nem precisar passar o pano.

Itens para misturinha

– 200 ml de água;

– 3 tampinhas de álcool 70%;

– 2 colheres de detergente;

– 5 gotinhas de óleo de peroba;

– 1 borrifador.

Como preparar a mistura

Em um recipiente, adicione os 200 ml de água, a medida do álcool e as colheres de detergente. Mexa bem até harmonizar os itens.

Em seguida, adicione as gotas de óleo de peroba na mistura e despeje ela todinha no borrifador. Depois, é só borrifar no vidro da janela e se impressionar com o resultado.

Nos comentários, os seguidores aprovaram a receita e revelaram já ter reproduzido em casa.

“Eu fiz e aprovei. Ele limpa blindex também. Fica uma maravilha”, disse uma seguidora na postagem.

“Essa eu fiz e amei demais. Pura verdade”, comentou outro internauta.

Por fim, confira o vídeo completo com a dica aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitaria Caseira (@receitariacaseira)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!