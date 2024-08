Márcio Corrêa anuncia Walter Vosgrau como vice e lança candidatura: “vamos lutar pela saúde”

Médico cardiologista foi confirmado, contrariando expectativas de que Leandro Ribeiro ou Kim Abrahão ocupassem a posição

Caio Henrique - 05 de agosto de 2024

Márcio Corrêa teve candidatura para prefeito oficializada. (Foto: Caio Henrique)

Em convenção do PL e partidos aliados, realizada na Câmara Municipal na tarde desta segunda-feira (05), foi confirmada a candidatura de Márcio Corrêa na corrida pela Prefeitura de Anápolis.

A grande surpresa do evento foi a oficialização do vice: o médico cardiologista Walter Vosgrau (MDB).

Antes do profissional da saúde, era esperado que Leandro Ribeiro (MDB) ou Kim Abrahão (PSD) fossem os escolhidos para compor a chapa com o candidato do PL.

No entanto, Leandro veio a público na manhã de hoje (05), para dizer que “motivos pessoais” e “adversidades” o impediram de postular ao cargo.

Kim, por sua vez, esteve presente na convenção e chegou a receber elogios e agradecimentos na fala oficial de Márcio. O PSD é um dos partidos apoiadores da campanha.

A decisão final aparentou ainda ser uma novidade para o próprio Walter Vosgrau: “confirmamos tudo apenas às 22h30 de ontem [04], até eu estava achando que seria o Kim [risos]”.

Aos gritos de “Vem pro lado certo” e “Deus, Pátria, Família e Liberdade”, Márcio Corrêa reforçou o compromisso com uma Anápolis “cristã” e destacou a importância da luta por melhoras na saúde do município.

“Eu tenho um compromisso, nós temos deputados e senadores lá em Brasília e, juntos, vamos trazer recursos e lutar para melhorar a saúde e toda a cidade de Anápolis”.