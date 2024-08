Vanderlan é oficializado como candidato à Prefeitura de Goiânia e revela quem será o vice

Senador classificou a saúde como principal problema de Goiânia como justificativa para escolha

Pedro Hara - 05 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso lançou a candidatura e definiu o vice. (Foto: Pedro Hara)

Com muito barulho e adotando o slogan “Agora é Vanderlan”, o senador Vanderlan Cardoso foi oficializado como candidato do PSD à Prefeitura de Goiânia, em convenção realizada na noite desta segunda-feira (05), na Câmara de Goiânia.

Vanderlan estava acompanhado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD), do deputado estadual Cairo Salim (PSD) e da candidata a Prefeitura de Senador Canedo, Izaura Cardoso (PSD).

Durante a convenção também foi oficializado o nome do ex-vereador de Goiânia e presidente Metropolitano do PP, Paulo Daher, como vice-prefeito.

Segundo Vanderlan, que definiu a saúde como principal problema de Goiânia, a expertise de Daher, que é médico de formação, será importante para solucionar a questão.

“Maior problema de Goiânia é a saúde. Ele vai ajudar bastante nessa área”, justificou a escolha do vice.

Ao responder sobre a escolha, Daher disse que a aliança foi um desejo dos candidatos a vereador e negou que haja uma divisão do PP com Alexandre Baldy, presidente estadual do partido.

“Não há uma divisão no partido. Eu como presidente metropolitano, respaldado pelo desejo dos pré-candidatos [a vereador], fizemos essa opção, em consonância e sintonia com toda a diretiva. Estamos hoje compondo a vice do candidato que será o próximo prefeito de Goiânia”, afirmou Daher.