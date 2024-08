Veja como ficará trânsito na Avenida Perimetral Norte com início de reconstrução asfáltica

Prefeitura emitiu comunicado informando sobre começo das obras e alertando condutores

Gabriella Pinheiro - 05 de agosto de 2024

Imagem aérea do trânsito na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. (Foto: Secom Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia anunciou o início de sinalização, nesta segunda-feira (05), para desvio do trânsito entre a GO-070 e a Avenida Cunha Gago, no Setor Capuava, na Avenida Perimetral Norte.

A alteração se deve a obras de reconstrução asfáltica, que começaram na terça-feira (06). A operação não impedirá o tráfego de veículos, que devem fluir pelas vias laterais, onde os serviços já foram realizados.

Conforme o cronograma da Administração Municipal, a conclusão do trecho de 1,2 km deve acontecer em até 30 dias, a partir do início dos trabalhos.

De acordo com a prefeitura, após o término, a reconstrução acontecerá no trecho entre a Avenida Cunha Gago e a Rua Amapá, na Vila João Vaz, num total de 900 metros. A previsão do término desse caso deve acontecer em até 20 dias.

Até o momento, foram 11 km de via reconstruída, nos dois sentidos – representando 44,82% do projeto já entregue.

Os trechos já arrumados foram:entre a Praça do Expedicionário, no Setor Santa Genoveva e o viaduto da GO-080; o viaduto da GO-080 e a Avenida Pedro Paulo de Souza, no Setor Goiânia 2; a Avenida Pedro Paulo de Souza e o Viaduto Iris Rezende e viaduto e a Avenida Eurico Viana, Jardim Diamantina.

Veja como fica o trânsito no local:

Primeira etapa: sentido Oeste/Leste

Bloqueio total no corredor principal interno da Avenida Perimetral Norte entre a GO-070 x Avenida Cunha Gago durante 15 dias.

Os motoristas que trafegarem no sentido Oeste/Leste terão que entrar na via vicinal (pista local/lateral) da Avenida Perimetral Norte até a Avenida Cunha Gago e acessar novamente a Avenida Perimetral ao corredor principal para continuar sua rota destino.

Restrição de estacionamento, proibição de parada para estacionar na via vicinal da Avenida Perimetral Norte, sentido Oeste/Leste

Segunda etapa: sentido Leste/Oeste

Haverá também um bloqueio total durante o período de 15 dias do corredor principal interno da Avenida Perimetral Norte entre a GO-070 x Avenida Cunha Gago. Aqueles que trafegarem no sentido Leste/Oeste deverão adentrar na pista local/lateral da Avenida Perimetral Norte até a GO-070 para continuar sua rota destino.

Fica proibido a parada e estacionamento em toda a via vicinal (pista local/lateral) da Avenida Perimetral Norte sentido Leste/Oeste, além do bloqueio total pelo período de 20 dias do corredor interno da Avenida Perimetral Norte entre a Avenida Cunha Gago x Rua Amapá.

Será implantada temporariamente nesse ponto uma mão inglesa sentido Oeste/Leste. Os motoristas que trafegarem na direção Leste devem acessar a via normalmente, e o condutor que segue sentido Oeste deverá acessar a mão inglesa para continuar sua rota de destino.

Também fica proibida a parada e estacionamento em toda a via vicinal da Avenida Perimetral Norte.