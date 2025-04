Motorista morre preso às ferragens após colisão frontal na BR-020

Samu e Corpo de Bombeiros estiveram na ocorrência, mas vítima morreu no local

Natália Sezil - 05 de abril de 2025

Carro ficou destruído após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 31 anos, morreu preso às ferragens após o carro em que estava, um Fiat Uno, colidir com outro veículo na BR-020, km 218, na altura de Posse, nesta sexta-feira (04).

A vítima conduzia no sentido Posse-Rodovilândia quando teria se chocado frontalmente com uma Fiat Strada, que vinha no sentido contrário.

Com isso, o carro teria caído às margens da rodovia, em uma área de mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas teriam encontrado o condutor do Uno já sem vida.

Já o motorista do outro veículo estaria consciente e sem ferimentos, sendo atendido pela equipe do Samu.

O local foi sinalizado, e a Perícia foi solicitada no local, bem como o Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve na ocorrência. Agora, o caso fica sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve tomar as medidas cabíveis.

