6 coisas que podemos até tentar, mas não conseguimos mais viver sem

Algumas ferramentas e serviços se tornaram fundamentais para a vida moderna e nos tornamos dependentes disso

Magno Oliver - 06 de agosto de 2024

No mundo moderno em que vivemos, existem algumas coisas que podemos até tentar, mas não conseguimos mais viver sem, não importa o que aconteça.

Assim, as mudanças tecnológicas e de hábitos de vida também trouxeram mudanças para a sociedade como um todo.

Pensando nisso, separamos uma listinha para você com alguns itens que só reforçam o quão estamos escravos e dependentes deles em nossas vidas.

1. Internet

Por mais que você lute, ela revolucionou de vez a comunicação global, o acesso às informações, à cultura e o entretenimento. Além disso, ela é essencial para a vida humana, o trabalho e as conexões nos mais diversos sentidos. Você não escapa mais dela.

2. Serviços de streaming

A nossa forma de consumo mudou bastante com a chegada desses serviços. Assim, as plataformas de streaming, como Disney+, Netflix, Spotify e YouTube mudaram o consumo em mídia da sociedade.

3. Celulares

Tenta passar um dia sem o celular e entenderás esse tópico.

Assim, os dispositivos multifuncionais se tornaram indispensáveis para a nossa comunicação, navegação e muito mais, integrando várias das nossas funções cotidianas dentro de um só aparelho.

4. Comércio eletrônico

O comércio eletrônico também ganhou um papel de destaque na vida humana. A comodidade, conveniência e conforto com as compras online trouxe uma ampla gama de produtos e serviços com entrega rápida e opções de pagamento mais seguras. Revolucionou nosso modo de vida.

5 – Redes sociais

Por mais que algumas parem de funcionar e novas surjam no cenário das convivências, elas transformaram a maneira como nos conectamos com as pessoas. Se tornaram vitais para a comunicação e compartilhamento de informações.

6. Aplicativos

Por fim, eles vieram para modernizar e agilizar ainda mais o nosso modo de vida. Os aplicativos digitais transformaram o meio que o ser humano interage, trabalha, estuda e diverte. Hoje tudo é na palma da mão e intermediado por um aplicativo.

