UFG inaugura polo tecnológico que pode ajudar a dar fim aos lixões em Goiás

Espaço é destinado ao desenvolvimento sustentável e é visado por prefeituras desde etapas de planejamento do projeto

Davi Galvão - 06 de agosto de 2024

Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade da UFG. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) inaugurou o Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade (PTSS), iniciativa que pode ser fundamental para que o estado consiga reduzir o número de lixões.

Isso porque o local tem como objetivo se tornar um centro de referência em tecnologia sociais e sustentabilidade na UFG, ao tratar dos resíduos destinados à reciclagem. A iniciativa também visa garantir benefícios sociais e qualidade de vida aos trabalhadores da instalação.

Antes mesmo de inaugurado, o PTSS já era visado por diversas prefeituras goianas, que negociaram acordos para o tratamento de resíduos e reciclagem de materiais.

Dentre as conversas, ao longo de 2022 e 2023, estiveram municípios como Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre e Morrinhos.

O local reúne atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltadas para o desenvolvimento sustentável e também oferece oportunidades de trabalho.

Isso porque existe uma participação ativa das cooperativas de catadores de material reciclável, com o diferencial de um maquinário específico para o fracionamento do vidro, um dos elementos mais encontrados na coleta e que exigem um tratamento especial.

Assim, a expectativa é que o equipamento diminua os problemas enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis no Brasil ao lidar com produtos desse tipo.

“Esperamos em breve ter área para o processamento de plástico, refeitório, posto médico e outras estruturas extremamente importantes, visando o desenvolvimento do polo. A UFG hoje reafirma mais uma vez o seu compromisso com a sociedade”, afirmou o vice-diretor do PTSS, Cláudio Cardoso.

Com 35 mil metros quadrados, o PTSS possui um núcleo para incentivar o desenvolvimento da área de solos e meio ambiente, além de uma usina experimental de biodiesel, ambas já em atividade.

Em tempo

O Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade foi inaugurado em um momento bem peculiar, visto que em menos de três dias, chegará ao fim o prazo para que os municípios goianos possam se adequar a uma norma do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Conforme o documento, no dia 02 de agosto é a data limite para que os municípios goianos solicitem a licença de encerramento de lixão, a fim de realizar a disposição ambientalmente adequada de resíduos.

No entanto, dos 246 municípios do estado, 170 seguem utilizando os chamados lixões, conforme o Ministério Público (MP).

Segundo o órgão, apenas 70 municípios já estão utilizando aterros sanitários licenciados ambientalmente, sendo que, dentre estes, 60 já iniciaram o processo de encerramento do antigo modelo de coleta.