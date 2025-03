Jovem morre após colisão grave entre ônibus e caminhão na BR-020

Motorista e passageira ficaram feridos e precisaram ser transportados ao hospital

Natália Sezil - 22 de março de 2025

Ônibus colidiu lateralmente com um caminhão. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 28 anos, morreu neste sábado (22), após o ônibus em que estava se envolver em um grave acidente na BR-020, em Alvorada do Norte.

O veículo de turismo teria colidido lateralmente com um caminhão durante a madrugada. O jovem teria morrido no interior do ônibus antes mesmo da chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, onde a equipe teria identificado duas outras vítimas feridas.

O motorista do ônibus, de 37 anos, sofreu uma fratura exposta no braço, além de ferimentos no rosto. Já uma passageira, de 59 anos, teve um corte na cabeça e apresentou dores na coluna.

Ambos foram transportados para o hospital municipal de Alvorada do Norte. O Corpo de Bombeiros de Posse também atendeu a ocorrência.

Os militares encontraram os demais passageiros já às margens da rodovia, sem necessidade de atendimento médico, e realizaram a limpeza de pista.

