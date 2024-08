6 funções que a máquina de lavar tem e nem todos sabiam da capacidade

Eletrodoméstico essencial em um lar brasileiro possui ferramentas e utilidades que vão muito além de lavar e centrifugar peças de roupa

Magno Oliver - 07 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/celsojairpereira)

Considerado um dos eletrodomésticos mais importantes e obrigatórios dentro de um lar, a máquina de lavar é um utilitário que não pode faltar na casa de ninguém.

Assim, o mercado brasileiro lança marcas e modelos de vários tipos e especificidades com diferentes designs e funções que muita gente desconhece.

Dessa forma, se você acha que a máquina de lavar é apenas um eletrodoméstico que lava e centrifuga as roupas, saiba que está enganado, pois ela faz muito além disso.

1. Ciclo antibacteriano

Esse ciclo geralmente é muito encontrado em máquinas de lavar, em especial em modelos da marca Panasonic.

Ativando a função, o eletrodoméstico consegue eliminar de vez grande parte dos vírus e bactérias presentes nas roupas, fazendo ainda com que as peças fiquem livres de mofo, amarelados e mau cheiro.

2. Ciclo de autolimpeza

Não são só as roupas que precisam ser higienizadas, as máquinas de lavar também. Assim, é muito importante fazer a manutenção e autolimpeza do seu utilitário de limpeza. Além de ajudar a prolongar a vida útil do item, evita bolor e mofo na parte interna do cesto de lavagem de roupas.

3. Adia início da lavagem

Essa função também existe e é importante para quem tem uma rotina intensa.

Acionando o adiamento do início da lavagem, é possível que você consiga programar o horário ideal, mesmo quando não estiver em casa. Alguns modelos e marcas também trazem em seu pacote de serviços a opção de adiar o fim da lavagem, fazendo com que o ciclo dela termine na hora que você for conseguir estender as suas roupas, por exemplo.

4. Enxágue extra

Se você tem em casa muitas peças com malhas mais pesadas, como roupas de cama, edredons ou mesmo itens de inverno como casacos, ela é ideal para você. Assim, a função de enxágue extra ajuda a garantir uma limpeza mais profunda e com maior eficiência. Mas é importante ressaltar que isso vai gastar um pouco mais de água e energia para que tudo saia com maestria e perfeição.

5. Remoção de manchas

Alguns modelos também trazem a opção de remoção de manchas. Ela é muito necessária especialmente para lidar com sujeiras mais intensas. No geral, as máquinas ativam uma espécie de sistema de agitação e molho cuja finalidade é voltada especificamente para retirar essas manchas complicadas de se remover.

6. Economia de água

Por fim, essa aqui ajuda bastante e o seu bolso vai agradecer. Algumas marcas lançam modelos com um sistema inteligente para encher o tambor exatamente no nível exigido de água. Assim, o sensor detecta e impede uso em excesso de líquidos nas lavagens.

