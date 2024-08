Apenas 3 vereadores não vão disputar a reeleição em Anápolis

Apesar da confirmação em ata, nomes ainda não foram registrados no TSE

Pedro Hara - 07 de agosto de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Após o registro das atas das convenções partidárias no divulgacand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, 20 dos 23 de vereadores de Anápolis confirmaram que vão disputar a reeleição.

As exceções são Leandro Ribeiro (MDB), Lisieux José Borges (PSB) e Trícia Barreto (MDB). Os dois primeiros afirmaram que não iriam disputar o Legislativo caso não fossem indicados ao Executivo, enquanto a vereadora vai se dedicar a carreira profissional.

Apesar da confirmação em ata, os postulantes ao cargo ainda não foram registrados no sistema do TSE e podem ter a candidatura deferida ou indeferida após análise do tribunal.