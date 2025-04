Há esperança para quem sonha com a revitalização da Casa JK

Projeto já está pronto e o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Professor Jan Magalinski está otimista na captação de recursos para reformar o local

Samuel Leão - 21 de abril de 2025

Casa JK em meio a matagal na área pertencente ao Aeroporto de Anápolis. (Créditos: Ralf Bleuel)

Completados nesta segunda-feira (21), os 65 anos de Brasília força a comunidade anapolina lembrar do papel importante que a cidade teve na construção da capital do país.

Um dos principais, e de importância histórica única, foi pela escolha do local onde o presidente Juscelino Kubitschek assinou o documento que solicitava ao Congresso Nacional a viabilização do empreendimento.

Edificada nas medições do Aeroporto de Anápolis, a Casa JK se tornou um museu que eterniza a história e o principal feito do audacioso líder político. No entanto, o local está fechado há vários anos para visitação devido às péssimas condições do prédio.

No entanto, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Professor Jan Magalinski, que atualmente é responsável pelo prédio, tem a expectativa de ainda neste semestre viabilizar recursos suficientes para reforma e revitalização do museu e da área externa.

Historiador e presidente da entidade, Jairo Alves explicou para Rápidas que a Casa JK está inscrita em edificais de fomento da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

O instituto também quer dar mais vida ao museu agregando ao espaço de memória e cultura atividades que fale sobre aviação nacional e a Base Aérea do município.

Rápidas também teve acesso a imagens do projeto de revitalização assinado pelo arquiteto e urbanista Lucas Vargas.

Ele preserva as características históricas da casa e soma detalhes paisagísticos externos que aumentam o interesse de quem ver a antiga residência cuidada por Érides Guimarães – o anapolino que convenceu o presidente JK, como ficou conhecido, para assinar a mensagem em Anápolis e não em Goiânia.

Jairo ressalta que os esforços do instituto se concentram em terminar as obras antes de 21 se abril de 2026. A data, destaca o historiador, é até mais emblemática para o museu.

‘Será quando a construção de Brasília completará 70 anos, cinco a mais que a inauguração da capital’, lembrou.

Dando tudo certo, a Casa JK estará apta para receber visitantes e turistas. O desafio seguinte será garantir recursos para manutenção do espaço. Algumas ideias já existem e o instituto buscará viabilizá-las, promete Jairo.

Teatro Municipal receberá o primeiro evento privado do ano

No próximo domingo (27), o Teatro Municipal de Anápolis receberá o show de stand-up de Fábio Rabin.

O humorista está rodando o Brasil com o espetáculo “Ladeira Abaixo”, que exploras tentativas do artista em reconquistar a esposa “após alguns vacilos”.

As entradas custam entre R$ 30 e R$ 90 e podem ser adquiridas na plataforma Ingresso Digital.

Táxis estão perdendo a oportunidade de ressurgir em Anápolis

Com uma maioria de carros e motoristas ruins rodando pela Uber e 99 em Anápolis, a busca por viagens de qualidade se tornou um sonho para muitos usuários.

Quem poderia atender essa demanda na cidade? Os táxis.

Eles são mais caros, mas a limpeza dos veículos e o uso do ar condicionado são garantias e não objeto de sorte ou luxo como é nas gigantes dos apps.

Comando de regional da Polícia Civil deve ser trocado

Rápidas soube que deve ocorrer, sem muita demora, a substituição de um dos delegados que chefia uma importante regional no estado.

Os motivos nunca são tornados públicos, mas há colegas que trabalham no limite do assédio moral e do medo de remoção por motivos banais.

‘Medalhas para esposa’ estão gerando indignação em outra força de segurança do estado

O tratamento recebido por uma sargento cujo marido é comandante de uma das forças de segurança no estado tem gerado indignação no restante da tropa.

Para os demais praças está na cara que as medalhas que ela tem ganhado se deve à influencia do esposo, que deveria estar trabalhando mais pela corporação e menos pela amada.

Deputados estaduais querem trabalham para aumentar votação e chegar à Presidência da Alego

Com Bruno Peixoto (UB) reforçando onde pode que será candidato deputado federal e não à reeleição, pelo menos outros três trabalham para aumentar votação com vistas a sucedê-lo na Presidência da Alego.

Dois deles, Issy Quinam e Amilton Filho, já foram campeões de votos no último pleito. O outro, Lineu Olímpio, teve votação mais baixa, mas tem conseguido aumentar suas bases.

Os três são emedebistas.

Nota 10

Para o Quarta Cultural. O evento da Prefeitura de Anápolis tem dado vida ao Teatro Municipal.

Nota Zero

Para o policial que matou um vira-lata em Pirenópolis após ser atacado pelo cão. Precisava matar o bicho?