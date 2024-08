Novela turca surpreende Record e sobe audiência da emissora no horário nobre

Produção da emissora de Edir Macedo venceu novela inédita do SBT e ainda cresceu nos índices de audiência

Folhapress - 07 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Record)

GABRIEL VAQUER – A Record começou a sentir o gosto do sucesso que as novelas turcas podem entregar. Estreada na semana passada, “Força de Mulher” fez a emissora vencer “A Caverna Encantada”, nova novela inédita do SBT, e ainda cresceu os índices da TV de Edir Macedo.

Segundo dados de audiência consolidados da Grande São Paulo, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, a trama marcou média de 5,0 pontos com 8% de share.

No mesmo horário, o SBT marcou 4,1 ao mostrar “A Infância de Romeu e Julieta” e os primeiros capítulos da nova trama. A Globo ficou na liderança com 26,1 pontos.

No confronto direto entre “Força de Mulher” e “A Caverna Encantada”, a Record se dá ainda melhor. São 5,7 pontos de média para a trama da Turquia contra 4,0 pontos do SBT. A Globo lidera 25,9 pontos.

“Força de Mulher” é a primeira novela turca exibida na TV aberta fora da Band, que mostrou tramas do país europeu entre 2015 e 2019. A trama já era sucesso na TV por assinatura e no streaming. Além da Record, ela é mostrada pela TNT Novelas.

A novela conta a história de Bahar, uma jovem viúva que trabalha incansavelmente para dar uma vida melhor aos seus filhos, deve enfrentar seus fantasmas do passado e transformar a dor em força para seguir adiante e encontrar o amor.

Contando com 3 temporadas ao todo e exibira originalmente no formato de série, “Força de Mulher” chegou ao Brasil editada como novela. A princípio, ela deve durar cerca de 120 capítulos.