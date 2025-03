Tiago Abravanel diz que é comparado ao cantor Teddy Swims, que se apresenta no Lolla

ANAHI MARTINHO

Acompanhado do marido, Fernando Poli, Tiago Abravanel chegou entusiasmado à área vip do Lollapalooza neste sábado (29). Usando uma bolsa de couro em formato de ursinho, com detalhes que remetem ao BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo), ele brincou: “É um ursinho carregando outro.”

E por falar em urso, Tiago estava ansioso para assistir ao show de Teddy Swims, cantor americano ao qual é comparado.

“Tô louco para ver o Teddy, um cara que eu não conhecia e que as pessoas começaram a me mandar vídeos falar que o timbre e o estilo dele parecem muito comigo. Fiquei apaixonado, a voz dele é inexplicável. Se um dia eu chegar àquela voz estarei feliz pra caramba”, diz Tiago.

Outro show imperdível da noite para ele é o de Alanis Morissette. “Alanis, sempre”, se derrete.

Ao F5, Tiago também contou sobre as novidades profissionais que vêm pela frente. Cheio de mistérios, ele revela quase nada sobre um novo programa que vai apresentar no streaming.

“Será uma revista documental sobre um universo que eu amo”, se limita a dizer. O programa, idealizado por ele, começa a ser gravado no próximo semestre e vai ao ar só em 2026.

Além do novo projeto televisivo, ele prepara para o próximo semestre o novo repertório de seu Baile do Abrava.

Tiago, que participou do BBB 22, diz ainda que “ficou broxado” de assistir à edição atual após a eliminação de Aline – que também estava no Lollapalooza.

“Acabei de encontrá-la. A gente se abraçou e ela disse: ‘eu olhava para aquele botão e pensava em você'”, brinca Tiago, que foi desclassificado do reality por apertar o botão de desistência.