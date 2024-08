6 coisas que seus avós falavam pra você quando criança e eram mentira

Mesmo depois de adultos, é impossível esquecer dessas falas dos mais velhos

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Fazendo Arete na Cozinha com Romeu Lemos)

Quando éramos crianças, tudo parecia lúdico e encantador, mas existiam alguns mitos que nossos avós falavam que nos causavam medo ou até dúvida.

Essas histórias passadas através de gerações são quase parte do patrimônio cultural brasileiro; afinal, todo mundo já acreditou nelas alguma vez na vida.

E mesmo depois de adultos, é impossível esquecer dessas mentirinhas que nos tiravam o sono. Quer saber quais são? Leia até o fim e veja as mais comuns.

6 coisas que seus avós falavam pra você quando criança e eram mentira

1. “Comer manga com leite faz mal”

Talvez seja o mito mais popular de todos, e também o preferido dos avós, que aterrorizavam os pequenos com a polêmica mistura de manga com leite.

Porém, do ponto de vista científico, não há evidências concretas sobre a mistura ser prejudicial à saúde.

2. “Se você engolir o caroço da melancia, vai crescer uma árvore na sua barriga”

Já ouviu essa história? Embora pareça loucura, é uma forma lúdica de fazer as crianças não engolirem sementes e caroços, para evitarem problemas.

Afinal, é óbvio que uma árvore não vai crescer no estômago; quando consumidas em grandes quantidades, algumas sementes podem causar dificuldades digestivas.

3. “Você vai ficar gripado se sair de casa com o cabelo molhado”

Tanto sair com o cabelo molhado quanto pisar no chão descalço eram coisas que nossos avós falavam que provocavam uma gripe, mas é tudo mentira.

Embora a exposição ao frio possa causar desconforto e, em alguns casos, enfraquecer o sistema imunológico, os resfriados são causados por vírus, não pela temperatura externa.

4. “Assistir TV de perto vai acabar com a sua visão”

É fato que a longa exposição a telas causa desconforto nos olhos e dores de cabeça, mas não prejudica diretamente a visão.

Então, por mais que acreditássemos quando crianças, a distância que ficamos da TV não faz diferença nenhuma em nossa saúde ocular.

5. “Se engolir o chiclete, ele gruda no estômago”

O mito de que engolir chiclete faz com que ele “vire cimento” no estômago era comum, e até hoje as pessoas não costumam engolir a goma.

O corpo humano é capaz de lidar com o chiclete quando engolido em pequenas quantidades; ou seja, engolir acidentalmente não faz mal nenhum.

6. “Assoprar o machucado diminui a dor”

Por fim, essa “mentirinha do bem” que nossos avós falavam é mentira, mas tem uma causa nobre: fazer a criança esquecer da dor.

É claro que soprar não vai fazer o machucado parar de doer, mas, quando pequenos, só de acreditarmos naquilo fazia com que a dor sumisse.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!