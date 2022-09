Nem mesmo os namoros ou casamentos mais longos são perfeitos, e existem muitos muitos mitos sobre relacionamento saudável que a sociedade cria.

Isso acontece na esperança de achar que esses casais jamais entraram em conflito ou qualquer tipo de problema, apenas porque não são tóxicos um com o outro.

A verdade é que todo e qualquer envolvimento amoroso, uma hora ou outra, alguém vai pisar no calo do outro.

6 mitos sobre relacionamento saudável que quem está de fora não consegue enxergar:

1. Eles não discutem

Esse é o maior de todos os mitos, porque o conflito em uma relação é inevitável!

Isso quer dizer que, aquele casal que você acha os maiores pombinhos da face da Terra, estão longe de serem os perfeitos que não batem boca.

2. Não possuem problemas nos momentos a sós

Se você acha que em um relacionamento saudável, o casal não possui problemas nas intimidades, você está completamente enganado!

Para qualquer namoro ou casamento, é muito fácil cair na rotina e deixar os beijos e abraços em um segundo plano.

3. Resolvem facilmente as crises

Por mais que existam amantes que se resolvem fácil, existem outros que precisam de mais tempo para superar uma crise, e eles não precisam ter um relacionamento ruim para isso.

Engana-se quem acha que casais que se dão bem solucionam de primeira os problemas, discussões e impasses.

4. Não sentem ciúme um do outro

Mentira!

A sociedade criou um tabu de que ciúme só é válido quando doentio e possessivo, mas a verdade é que existem os ciúmes sutis e que não passam de um cuidado e zelo.

5. Estão sempre juntos

É exatamente aí que você se engana, os casais saudáveis possuem muito mais autonomia do que os que não têm uma boa relação.

Esse tipo de relacionamento permite aos parceiros liberdade para irem aos lugares e não estarem sempre juntos.

6. Sempre concordam com tudo

Por último, um casal saudável nem sempre vai acenar positivamente para as decisões do parceiro, até mesmo no campo da política ou religião. E está tudo bem!

Entre eles não há problema em discordar e até mesmo argumentar sobre a questão.

