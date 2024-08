A máquina de lavar precisa disso para potencializar as lavagens

Essa manutenção simples, sem a necessidade de um profissional, vai deixar suas roupas mais limpas

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@gabiaquinuu)

Com o avanço da tecnologia, as máquinas de lavar se tornaram indispensáveis nos afazeres domésticos, mas você já pensou que é possível potencializar as lavagens sem gastar nada?

Para garantir o pleno funcionamento do equipamento e a melhor qualidade na limpeza das peças, algumas manutenções são primordiais.

Sem a necessidade de contratar um profissional, é possível realizar uma higienização no filtro do eletrodoméstico que vai melhorar seu desempenho.

Um dos maiores desejos de quem cuida das tarefas domésticas é ter uma máquina de lavar, afinal, o equipamento facilita muito nossa vida.

Porém, muitas pessoas acabam negligenciando a manutenção e limpeza correta do eletrodoméstico, e com o tempo, isso afeta diretamente a qualidade da higienização das peças.

Mas uma dica simples, compartilhada através de um perfil no Instagram (@gabiaquinuu), vai potencializar a lavagem e garantir roupas mais limpas.

Para fazer em casa, comece removendo o filtro da sua máquina de lavar, ele fica no meio da bacia onde colocamos as roupas para lavar.

Depois de retirá-lo, coloque um litro de água quente e um pouco de detergente diretamente na cavidade do eletrodoméstico.

Então, enrole um pano na base do filtro e limpe por alguns minutos a parte interna do equipamento, removendo as sujeiras encrustadas.

Por fim, lave o filtro com água e sabão e coloque-o novamente na máquina, assim, você vai potencializar as lavagens e eliminar os resíduos nas roupas. Veja o vídeo:

