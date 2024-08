Alguém do passado está prestes a reaparecer e mexer com a vida destes signos

Gabriella Licia - 08 de agosto de 2024

Anel de noivado. (Foto: Ilustração/Pexels/Jimmy Chan)

Prepare-se para o impacto que está por vir! Em breve, alguns signos terão suas vidas viradas de cabeça para baixo com o retorno de alguém do passado, que pode não só reaparecer, mas mexer muito no cenário.

No último dia 05, o planeta Mercúrio, que atualmente transita pela casa de Virgem, começou seu movimento retrógrado. Isso poderá desencadear uma série de eventos para muitas pessoas, incluindo o reaparecimento de alguém importante, mas não, necessariamente, positivo.

E o horóscopo vai além! Essa situação pode ocorrer antes mesmo do dia 28 de agosto, trazendo um turbilhão de emoções para os signos afetados. Essa pessoa deixou marcas profundas nesses corações, e agora a situação poderá se tornar ainda mais complexa.

Se você está curioso para saber de quem estamos falando, confira a lista dos três signos que selecionamos abaixo!

Alguém do passado está prestes a reaparecer e mexer com a vida destes signos:

1. Câncer

É, cancerianos… é bom respirar fundo para quando a notícia chegar. Isso se já não tiver chegado, né? Alguma pessoa que te marcou fortemente no passado pode estar tentando reacender as chamas da paixão.

Obviamente, isso poderá deixar os seus sentimentos bem bagunçados, já que esse estava sendo um momento de progresso e busca de independência emocional.

Mas não dá para fugir disto! Vocês têm muita coisa para resolver ainda e essas pendências precisam ser finalizadas – seja para ficarem juntos ou acabar com tudo de vez -. Seja cauteloso e aproveite o necessário. Mas não invente de cair em papo furado.

2. Touro

Na lista dos signos que não encontram a sonhada paz, os taurinos poderão se deparar com alguém do passado também chegando para causar um estrago. A compatibilidade de vocês é simplesmente incrível e isso deixa os nativos completamente perdidos.

Afinal, a química entre quatro paredes é fundamental para gamar um taurino. Pois é, vocês precisarão conversar bastante e resolver para qual direção essa relação irá.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também estão entre os signos que poderão ser afetados com esse reaparecimento durante o Mercúrio Retrógrado. Apesar da decepção, existe uma saudade indiscutível, né? Pois bem, é hora de agir e resolver as pendências.

Não se preocupe, pois ela terá a iniciativa. Você só precisa definir se este é o momento de acolher o passado ou simplesmente finalizar o ciclo e seguir adiante com os próprios sonhos.

