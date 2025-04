Não é a panela de ferro, nem a de alumínio: descubra o melhor tipo para cozinhar

Entre tantas opções no mercado, escolher a panela ideal para o dia a dia pode fazer toda a diferença

Ruan Monyel - 19 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas da Tata)

A cozinha é um dos espaços mais importantes da casa e, para quem gosta de preparar suas próprias refeições, saber escolher bem a panela faz toda a diferença.

Quando o assunto são esses utensílios, as opções são variadas: há quem prefira o tradicional alumínio, e quem valorize os benefícios da panela de ferro.

No entanto, graças ao avanço e modernidade, nem sempre as opções mais populares são as melhores e saber disso é essencial para a praticidade das refeições.

Muitas panelas liberam resíduos ou alteram o sabor dos alimentos devido as altas temperaturas, mas, além disso, o tipo de material influencia na distribuição de calor do produto.

Por isso, entender qual panela realmente entrega segurança, praticidade e performance na cozinha é fundamental para otimizar tempo.

Entre todas as opções disponíveis, um tipo de panela tem se destacado como a melhor escolha: a panela de aço inox.

Diferente do alumínio, que pode liberar metais pesados, e do ferro, que exige mais cuidados com oxidação, o inox é um material estável e durável.

O diferencial está no fundo triplo, que une camadas de aço inox e alumínio, trazendo uma combinação que garante uma distribuição uniforme de calor.

Além disso, a panela de inox é resistente, fácil de limpar e compatível com todos os tipos de fogão, inclusive os de indução.

Outro ponto positivo é que o inox não reage com alimentos ácidos, o que garante mais segurança e preserva o sabor original das receitas.

Para quem busca uma cozinha mais saudável e prática, investir em panelas de inox é uma escolha certeira.

