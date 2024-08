Final de semana em Goiás será com Gustavo Mioto, Raça Negra e muito mais

Para aqueles que não aguentam mais ficar em casa, a boa notícia é que não faltam atrações para aproveitar

Isabella Valverde - 08 de agosto de 2024

Gustavo Mioto e Raça Negra se apresentam em Palmeiras de Goiás. (Foto: Reprodução/Instagram)

As férias podem até ter chegado ao fim, mas isso não quer dizer que a diversão acabou para os goianos.

Para aqueles que não aguentam mais ficar em casa, a boa notícia é que o final de semana está chegando recheado de atrações, especialmente para quem deseja curtir muita música.

Pensando no agito, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para que os goianos possam escolher as preferidas para aproveitar.

A festança começa nesta sexta-feira (09), apresentação de Gustavo Mioto na 35ª Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás. No sábado (10), a festa continua com Raça Negra, que promete animar a galera.

Ainda no sábado, o pagodinho vai tomar conta de Goiânia com o Pagodinho da Orla, que vai acontecer na Toca Lounge Eventos e contará com shows de Marcinho Malemolência e Categoria Base. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site BaladApp.

Como música boa nunca é demais, os goianos ainda podem curtir a 3ª edição da Resenha do Santé, que vai acontecer sábado, no Jóquei Clube, em Anápolis. A festa promete agitar o público com Grupo Santé, Dj Lagoa, Xavi, som automotivo e muito mais.

Para quem não quer perder, os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma Sympla.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: