Goiânia terá novena com show de Elba Ramalho, missa do padre Marcos Rogério e sorteio de prêmios

Festividades acontecem na Vila Itatiaia, todos os dias às 19h30, e vai até 19 de agosto

Samuel Leão - 08 de agosto de 2024

Artista Elba Ramalho e Padre Marcos Rogério, autor do livro “Pedaços de Mim”. (Foto: Reprodução)

Goiânia receberá a Novena em Louvor a Nossa Senhora da Assunção, evento que dura 09 dias e conta com diversos sorteios e atrações. Uma delas será o padre que coordena a paróquia local, Marcos Rogério, que conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

Com início na sexta-feira (08), as festividades acontecerão na Vila Itatiaia, começando todos os dias às 19h30 e indo até o dia 19 de agosto. A organização é de responsabilidade da Arquidiocese de Goiânia, em parceria com o SESC e o Governo de Goiás.

Logo no primeiro dia, o padre influencer Marcos Rogério realiza uma missa da misericórdia, após um terço mariano. No dia seguinte, quem assume é o padre Filipe, seguido por um show do cantor Genilton.

No domingo (11), ocorre uma missa para as crianças, acompanhada de uma apresentação do Zheel Chicleteiro. Já na segunda (12), o padre Patrick coordena os trabalhos, sucedido pelo show de Luiz Henrique.

Logo em seguida, na terça (13), quem assume é o padre Carlos, também com um show, mas desta vez do cantor Gabriel Araújo. Quarta-feira (14) é a vez do padre Rodrigo, acompanhado do sorteio de uma caixa térmica e de um barco na sequência.

Na quinta (15), sobe ao palco o Bispo Dom João, também com o sorteio, mas de um Iphone e de uma bezerra. Na sexta (16) é a vez do padre Adeenes, que sorteará uma imagem de Nossa Senhora e uma TV de 50 polegadas. Ainda haverá um show da cantora Elba Ramalho na data.

Já no sábado (17) o padre Agenor assume, realizando o sorteio de uma moto Biz e diversos outros prêmios, que serão levados por um caminhão. Ao final, ocorre uma apresentação de Naldo José.

O último dia, na segunda (19), promete reunir vários padres, que irão acompanhar a missa solene do padre Marcos Rogério. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram da Paróquia Nossa Senhora da Assunção (@paroquiaassuncao).