Os melhores pontos turísticos da cidade de Aparecida de Goiânia

Segunda maior cidade de Goiás é repleta de cartões-postais que precisam ser visitados

Thiago Alonso - 08 de agosto de 2024

Visão aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

O segundo maior município de Goiás, Aparecida de Goiânia, às vezes pode passar despercebido pelos olhares mais atentos, uma vez que é conhecida como a cidade-irmã da capital e divide pontos turísticos na Região Metropolitana.

No entanto, esta localidade, que em 2024 completou 102 anos de história, possui um roteiro incrível de lugares para se conhecer, fazendo com que turistas (ou até moradores) se apaixonem.

Praça da Cidade Administrativa

Dentre estes locais, a Praça da Cidade Administrativa — renomeada recentemente com o adicional “Maguito Vilela”, em homenagem ao ex-prefeito, falecido em 2021 — é conhecida como um dos cartões postais da cidade e que precisa ser visitado.

Isso porque, no terreno, que serve como uma espécie de jardim da Prefeitura, é possível aproveitar diversas atrações gratuitas, que vão desde academia ao ar livre, pistas de caminhada, ciclovia, espaço amplo para a realização de piqueniques e passeios ideais para realizar com as crianças e até mesmo os pets.

Parque da Criança

O Parque da Criança, no Setor Mansões Paraíso, também é uma opção e tanto quando o programa é aproveitar um tempo ao lado dos pequenos. Uma vez que por lá existem diversos brinquedos em um parquinho de areia, todos livres para a meninada passar a tarde inteira brincando.

O mesmo serve para as pistas de skate e de caminhada, para os adeptos de mais “ação” ao praticar esportes. Um lago, repleto de peixes e patos fecha a paisagem com chave de ouro.

Parque da Família

Também falando em parques, ao lado do Aparecida Shopping, o Parque da Família têm tudo o que se precisa em uma tarde de folga: brinquedos, areia, pistas de caminhada e locais para prática de esporte. Também por ali, atravessando a rua, é possível encontrar estabelecimentos dos mais variados tipos: lojas para compras, alimentação e agências bancárias.

Em datas comemorativas, a praça também se torna palco de eventos oficiais da Prefeitura, com a Rua da Glória e Avenida Independência recebendo desfiles e apresentações interessantíssimas. No Natal, por exemplo, o local também fica todo decorado com luzes das mais variadas cores e tamanhos.

Igreja Mãos Postas

Localizada no Setor Vila Brasília, um dos mais tradicionais do município, a Igreja Mãos Postas encanta os fãs de arquitetura com uma fachada impressionante que representam um gigante par de mãos segurando a vidraçaria e a porta do templo.

A construção, fundada em 1964, tem raízes ligadas ao Egito Antigo, além de um caráter místico-filosófico, devido à ligação com a instituição Ordem Rosacruz (Amorc), que segue tradições e a Cultura Rosacruz.

Pregões da Vila Brasília

Ainda no mesmo bairro e representando o verdadeiro jeitinho brasileiro, a Rua Tapajós é conhecida como o ‘point’ para quem quer economizar na hora de mobiliar a casa, comprando móveis e eletrodomésticos gastando pouco. Na via, diversos estabelecimentos, conhecidos popularmente como “pregões” vendem produtos novos e usados, ideais para quem quer economizar.

A movimentação é evidente e ideal para quem quer ter uma experiência digna aparecidense, com pechinchas e diversas ‘muambas’. Além de claro, ficar localizado próximo a uma das vias mais importante do município, a Avenida São Paulo, que liga o trânsito a diversos pontos.

Avenida Igualdade, no Setor Garavelo

Por fim e continuando no assunto de compras, a Avenida Igualdade, uma das principais do Setor Garavelo, na região Sudoeste de Aparecida de Goiânia, é um prato cheio para os fãs da ‘gastança’. Não faltam opções: roupas, brinquedos, itens esportivos, móveis, eletrodoméstico e muito mais. A via é conhecida pela enorme variedade de produtos.

Para quem precisa resolver todos os problemas da vida em um só dia, basta se dirigir à Avenida Igualdade. Isso porque, é possível encontrar óticas, clínicas estéticas, odontológicas e hospitalares, agências bancárias, supermercados e claro, uma série de comidas dos mais variados tipos: pamonharias, sanduicheiras, churrascarias, restaurantes modernos e clássicos, além de claro, a famosa comida de rua.