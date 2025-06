A curiosa história por trás da famosa Feira da Marreta em Goiânia

Onde você pode trocar uma dentadura por uma furadeira, e ainda sair com uma fita cassete de brinde

Anna Júlia Steckelberg - 28 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você acha que já viu de tudo, é porque nunca passou pela Feira da Marreta em Goiânia. Imagine um lugar onde, em uma mesma manhã, é possível encontrar desde ferramentas enferrujadas até privadas usadas, passando por fones de ouvido, máquinas de escrever, peças de carro, panelas amassadas e até alimentos. Pois é. Tudo isso existe, e está à venda (ou à troca) em pleno coração da capital goiana.

Localizada nas imediações do Parque de Exposições Agropecuárias, no Setor Nova Vila, a Feira da Marreta acontece todos os domingos pela manhã, reunindo barracas, lonas no chão e uma infinidade de produtos que, muitas vezes, desafiam a lógica. O mais curioso? Ninguém sabe ao certo como tudo começou. Mas há duas versões bem pitorescas.

A curiosa história por trás da famosa Feira da Marreta em Goiânia

A primeira remete aos nordestinos que vieram trabalhar na construção de Goiânia. Eles se reuniam na antiga Praça Boaventura, onde faziam o famoso “troca-troca”, não havia dinheiro, só a velha arte de trocar o que não servia mais em casa. A feira, então, seria uma herança cultural dessa época de improviso e solidariedade.

A segunda versão tem um tom mais dramático e está ligada à crise do funcionalismo público, quando salários baixos e atrasados eram rotina. Para não passar necessidade, muitos servidores vendiam ou trocavam itens de casa na praça. Como as marretas e outras ferramentas eram bastante comuns nas trocas, o nome pegou: Feira da Marreta.

Com o tempo, o encontro informal virou uma feira consolidada, e mudou de endereço. Saiu da Praça Boaventura e foi para a região da Nova Vila, onde permanece até hoje, atraindo curiosos, caçadores de barganhas e até colecionadores de relíquias.

É claro que, com tanta diversidade, a fiscalização é essencial. A feira já foi alvo de investigações por venda de itens de origem duvidosa. Mas, no imaginário coletivo, ela segue como um retrato vivo da criatividade, da necessidade e do jeitinho goianiense de fazer comércio.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!