Troca de casais: casa noturna promete movimentar a Grande Goiânia com 1º ‘Swingaço’; entenda

Interessados poderão optar entre participar de forma online ou presencial

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2024

Black&White Club, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Em comemoração ao Dia do Swing, que acontece no sábado (10), a casa de shows Black&White Club em Aparecida de Goiânia será um dos palcos do 1º Swingaço – evento voltado para os adeptos da prática e aqueles que tem interesse em conhecer.

A ação acontecerá tanto online quanto presencial, a partir das 22h. No último caso, o local fica situado na Rua Pernambuco, Quadra 23, no setor Nossa Senhora de Lourdes.

Também será possível participar de forma remota apenas logando no site Sexlog – maior rede social de sexo e swing do Brasil – e publicando fotos, vídeo ou fazendo uma live.

O evento contará com shows dos DJs Ale Queiroz e MKJ e outras atrações. Os valores para compra de ingressos na portaria variam entre R$ 70 (para elas), R$ 170 (casal) e R$ 350 (eles). Já com o nome na lista, os preços são de R$ 50, R$ 150 e R$ 300, respectivamente.

Haverá open bar de cerveja, whisky, vodka, tequila, gin, canelinha e energético até às 03h. Os nomes na lista podem ser inseridos por meio do WhatsApp 62 9305-1813 ou pelo site do estabelecimento.

Além da curtição, o evento também oferecerá brindes de alguns dos maiores sex shops do país e acontecerá de forma simultânea em outras quatro casas de Swing do Brasil.

“Nosso objetivo é tornar esse dia um especial para quem já é adepto da prática e para quem quer começar a explorar o tema. Teremos eventos simultâneos acontecendo por todo o Brasil, em lugares selecionados e aprovados pela comunidade swinger e com direito a brindes de um dos maiores sex shops do país”, diz a CMO da plataforma Sexlog, Mayumi Sato.