Veterinários mostram detalhes de morte cruel de cachorrinho em Anápolis

Polícia Militar foi chamada após profissionais perceberem projétil em ferimento do animal

Augusto Araújo - 08 de agosto de 2024

Polícia vai investigar morte de cachorro por tiro de chumbinho. (Montagem: Reprodução)

Nesta quinta-feira (08), um caso chocou Anápolis, após um cachorro ser morto a tiros de chumbinho, no bairro Santos Dumont.

Conforme publicado nos stories de Instagram da clínica DanPet, os veterinários do estabelecimento foram chamados para socorrer o animal, que teria se ferido em uma briga com outro cão e estava sangrando muito.

No entanto, ao realizar o atendimento, os funcionários perceberam a presença de uma munição de chumbinho no ferimento do cachorro, que era de um cliente da loja.

Nas imagens publicadas pela clínica, é possível ver um grande rastro por onde o bichinho passou, sangrando bastante.

Apesar de todos os esforços dos profissionais, o animal acabou vindo a óbito. “Uma maldade que fizeram com ele”, se lamenta o proprietário do pet shop.

Diante da constatação feita pelo veterinário, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência e colher indícios que possam ajudar em uma investigação da Polícia Civil (PC).