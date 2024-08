Vídeo mostra momento em que mulher é assaltada e grita por socorro, em Anápolis

Vítima ainda apresentou ferimentos, após ser atingida pelo suspeito, que fugiu em seguida

Thiago Alonso - 08 de agosto de 2024

Imagens registraram quando suspeito fugiu do local. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, teve o celular roubado ao ser abordada por um suspeito, na tarde desta quinta-feira (08), no Bairro São Carlos I Etapa, em Anápolis.

Câmeras de segurança da região registraram quando a vítima grita por socorro, avisando que havia sido assaltada. Segundos depois, o suposto criminoso aparece fugindo do local e a vítima tentando seguí-lo.

Com isso, a mulher acionou a Polícia Militar (PM), relatando que foi ameaçada pelo indivíduo com uma faca no pescoço para que ela entregasse o aparelho.

Após conseguir subtrair o dispositivo, o suspeito ainda empurrou a vítima no chão, de forma que ela não conseguisse alcançá-lo na fuga.

Apesar do susto, ela teve apenas arranhões ocasionados pela queda.

Os policiais chegaram a realizar um patrulhamento na região, utilizando cenas das imagens para tentar identificar o suposto criminoso. Também foi solicitado o apoio de outras viaturas para tentar encontrar o indivíduo.