Avião cai em Vinhedo, no interior de São Paulo

Aeronave que viajava de Cascavel para Guarulhos, caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta

Folhapress - 09 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Um avião caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em uma área no bairro Capela. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que tem sete equipes mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião, que viajava de Cascavel para Guarulhos, caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.

Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído.