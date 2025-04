Cantor Mateus, da dupla com Jorge, passa por cirurgia de urgência

Nota divulgada no perfil dos artistas aponta que músico fará novo procedimento após intervenção cirúrgica realizada em fevereiro

Augusto Araújo - 24 de abril de 2025

Cantor Mateus, da dupla com Jorge, precisou passar por operação de urgência. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Mateus, da dupla com Jorge, foi submetido a uma cirurgia de emergência na tarde desta quinta-feira (24).

Conforme comunicado divulgado nas redes sociais dos artistas, o músico passou por uma operação no joelho no mês de fevereiro. Agora, ele terá que fazer um novo procedimento no local com urgência.

Entretanto, a nota não dá mais informações a respeito do estado de saúde do cantor.

“Esperamos pela pronta recuperação do cantor Mateus e, se Deus quiser, em breve traremos boas notícias sobre seu estado de saúde”, conclui o aviso, assinado pelas produtoras TEP Entretenimento e Four Even.

Dessa forma, Mateus não poderá participar das apresentações da dupla marcadas para esta quinta-feira (24) em Santarém (PA); sexta-feira (25) em Belém (PA); e Manaus (AM) no sábado (26).

Contudo, apesar do imprevisto, os shows serão mantidos, comandados apenas com a presença de Jorge.

