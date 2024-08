Divulgada primeira imagem do influenciador Igor Viana, pai da Soso, na prisão

Portal 6 obteve acesso a foto que mostra suspeito com cabelo raspato e blusa amarela

Gabriella Pinheiro - 09 de agosto de 2024

Primeira imagem do influenciador Igor Viana na prisão. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 obteve com exclusividade o acesso a primeira foto do influenciador Igor de Oliveira Viana, que foi preso provisoriamente pela Polícia Civil (PC) na sexta-feira (02), após as polêmicas envolvendo ele a filha, Sophia Viana, de 02 anos.

Na imagem, o influencer aparece com o cabelo raspado, blusa amarela, enquanto segura um cartaz com informações como nome completo, dia do mandado de prisão, artigo e motivo.

Igor é acusado de ter desviado dinheiro enviado por seguidores para o tratamento da filha, que sofre de paralisia cerebral. Ele também é suspeito de ter cometido maus-tratos contra a pequena.

A prisão do influenciador foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que o investigava após o vazamento de áudios comprometedores. As gravações indicavam que ele usava as quantias para benefício próprio.

Conforme divulgado pela Polícia Civil (PC), estão sendo analisados cinco crimes, sendo eles: desvio de dinheiro de pessoa com deficiência, constrangimento de criança, maus-tratos, estelionato e discriminação contra pessoa com deficiência.