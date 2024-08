Últimos dias para motoristas de Goiás pagarem IPVA e evitarem multas e juros

Quitação de parcela do mês de agosto terá início na próxima segunda-feira (12)

Augusto Araújo - 09 de agosto de 2024

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A partir desta segunda-feira (12), terá início o calendário de vencimentos da parcela de agosto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024, em Goiás.

Conforme o calendário disponibilizado no site da Secretaria da Economia, as datas para quitação do tributo variam de acordo com o final de placa do veículo e seguem até 23 de agosto.

Dessa forma, a ordem é a seguinte:

final 1: segunda-feira (12)

final 2: terça-feira (13)

final 3: quarta-feira (14)

final 4: quinta-feira (15)

final 5: sexta-feira (16)

final 6: segunda-feira (19)

final 7: terça-feira (20)

final 8: quarta-feira (21)

final 9: quinta-feira (22)

final 0: sexta-feira (23)

O boleto ou documento único de arrecadação (DUA) deve ser gerado pelo proprietário do veículo, por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou no aplicativo Detran GO ON.

Vale destacar que os motoristas que atrasarem o pagamento estarão sujeitos a multa acrescida de juros e correção monetária.

Em Goiás, a população pode optar pela quitação do IPVA em 10 parcelas – com início em janeiro e se estendendo pelo ano – ou liquidar a cota única e o licenciamento anual na data-limite em setembro ou outubro (dependendo da placa).