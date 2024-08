Caiado é o governador mais bem avaliado do país, mostra Atlasintel

Gestor goiano é seguido por Rafael Fonteles (PT-PI) e Mauro Mendes (UB-MT) no ranking de pesquisa

Augusto Araújo - 10 de agosto de 2024

Pesquisa aponta Ronaldo Caiado como governador brasileiro com maior aprovação. (Foto: Secom)

A pesquisa AtlasIntel, divulgada neste sábado (10), apontou que Ronaldo Caiado (UB) possui a maior aprovação entre os governadores do Brasil. O levantamento foi realizado entre os dias 15 de julho e 04 de agosto.

Ele é bem avaliado por 75% dos eleitores, enquanto 17% desaprovam e 08% não sabem ou preferem não responder.

Rafael Fonteles (PT), do Piauí, aparece em segundo lugar com 68% de aprovação e Mauro Mendes (UB), do Mato Grosso, em terceiro, com 64%.

Na última rodada do instituto, feita em dezembro de 2023, Caiado já ocupava o primeiro lugar, com 72% de avaliação positiva.

Em segundo e terceiro lugar, naquele momento, estavam Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, com 69%, e Antônio Denarium (PP), de Roraima, com 66%. Rafael Fonteles e Mauro Mendes apareciam em 12° e 8°, respectivamente.

Entre os piores governadores avaliados estão Wilson Lima (UB), do Amazonas, com 25%; Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, com 26%; e Raquel Lyra (PSDB), do Pernambuco, com 28%.

Para realização da pesquisa foram ouvidos mais de 24 mil eleitores de todo Brasil. A margem de erro é de 01 a 05 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.