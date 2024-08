Queimadas irregulares têm tirado a paz de moradores em Anápolis; saiba como denunciar

Quem for pego promovendo a prática pode receber multa de até R$ 50 milhões

Augusto Araújo - 10 de agosto de 2024

Queimadas irregulares têm afetado saúde de moradores na Vila Santa Isabel, em Anápolis. (Montagem: Davi Galvão)

A queimada ilegal de vegetações é um problema recorrente em Goiás, sendo um hábito comum entre muitos moradores. No entanto, essa prática pode ser prejudicial para a própria população.

Isso porque a ação pode acarretar ou agravar sérios problemas respiratórios, além de prejudicar o meio ambiente ao redor.

Uma pessoa que vem sofrendo com essa prática é a estudante Nathália de Paula, de 24 anos, moradora do bairro Vila Santa Isabel. Ao Portal 6, ela apontou que tem tido problemas com um vizinho, que queima o capim no lote ao lado da casa dela.

“Começa de manhã e fica até de tarde, não consigo nem respirar. Só de remédio foi mais de R$ 100 na farmácia. Eu fico tossindo até quase vomitar”, detalhou.

Ao tentar conversar com o dono da área, a resposta teria sido: “não gostou, liga para a polícia”. Contudo, as tentativas não foram bem-sucedidas.

Denúncia

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que explicou, em nota, como os moradores podem denunciar queimadas irregulares.

A queixa deve ser encaminhada à Fiscalização de Meio Ambiente, por se tratar de um crime ambiental, via ZAP da Prefeitura. “É importante que seja enviada com endereço completo e, caso seja possível, encaminhar registros fotográficos e vídeos”, explicou.

Além disso, o informe destacou que o infrator identificado como responsável será penalizado com autuação e multa. Os valores podem variar de R$ 5 mil a R$ 50 milhões, conforme a gravidade constatada.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que a denúncia de queimada irregular, deve ser encaminhada à Fiscalização de Meio Ambiente, por se tratar de um crime ambiental, via ZAP da Prefeitura. É importante que seja enviada com endereço completo e, caso seja possível, encaminhar registros fotográficos e vídeos.

A penalidade prevista no Código de Meio Ambiente, é a autuação, quando identificado o real infrator. A multa pode variar de 5 mil a 50 milhões, conforme a gravidade constatada.