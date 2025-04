Morador de Anápolis manda áudios humilhantes após ser cobrado por dívida e é indiciado: ‘fedido e pobre’

Em áudios, suspeito ameaça a vítima, a ofende e desmerece a condição financeira dela

Thiago Alonso - 25 de abril de 2025

Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

A Polícia Civil (PC) de Anápolis indiciou, na manhã desta sexta-feira (25), um homem, de 45 anos, pelos crimes de injúria racial e ameaça contra um idoso, de 63 anos.

Conforme as investigações, comandadas pela 5ª Delegacia de Polícia da cidade, a vítima teria um crédito junto ao suposto autor, decorrente da venda de um veículo.

Contudo, ao ser cobrado pela demora no pagamento, o suspeito proferiu ofensas e ameaças contra o idoso, que é negro, desferindo insultos de cunho racista contra ele.

Em um áudio, o homem, que demonstrava estar alterado, diz que ele é um “monte de bosta”, o chamando de “negro fedido” e “pobre”.

“Larga de ser bobo, rapaz, você é um monte de bosta. Você fica ameaçando as mulheres aí para ficar com você, entendeu? As mulheres ficam com você por com ameaça, ninguém é obrigado a ficar com um negro fedido, do jeito que você é não. Negro fedido, pobre, fedido e pobre ainda”, diz o suposto autor.

Ao ser cobrado dos valores devidos, o suspeito chega a intimidar a vítima, dizendo que ele não tem ‘condições’ de comprar nem uma máquina de lavar para a esposa, diferente dele “que tem dinheiro”.

“O carro que eu dei pra minha mulher foi R$ 42 mil, só o carro que eu dei pra minha mulher, entendeu? É um trem que você nunca dá conta na vida de dar um carro para sua mulher” diz.

“Você não deu conta de dar nem uma máquina de lavar pra mulher, que você trouxe de lá do Pará, imagina um carro. Você é fraco, rapaz, eu tenho dinheiro, parceiro, eu tenho dinheiro, manda a conta que eu te devo”, continuou.

Diante das ofensas, um inquérito foi instaurado para apurar o ocorrido, levando a PC a identificar que o suspeito já possuía uma série de anotações policiais.

Dentre os delitos encontrados estavam crimes de trânsito, violência doméstica, estelionato, receptação, ameaça e lesão corporal, o que auxiliou nos autos para o indiciamento.

Agora, o caso deve ser encaminhado à Justiça, que deve dar continuidade aos trâmites junto ao homem, assim como as devidas providências legais acerca da ocorrência.

