Anápolis registra a menor temperatura do ano; veja a previsão para os próximos dias

Termômetros do município devem oscilar entre frio e calor no decorrer da semana

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Temporada de frio chegou em Anápolis. (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

Anápolis registrou a menor temperatura do ano na madrugada deste domingo (11), com os termômetros marcando 10 °C entre 04h e 06h, conforme aferição do Climatempo.

Apesar do frio além do comum para os anapolinos, o resto do dia deve permanecer ameno, com o calor avançando durante a tarde, atingindo máximas de até 29 °C.

Já na segunda-feira (12), o tempo gelado deve dar uma trégua, com mínimas de 16 °C e picos de até 31 °C, enquanto o vento deve atingir até 16 km/h.

Na terça-feira (13), as temperaturas devem ser parecidas, com uma pequena queda para as mínimas, que chegam a 15 °C, e máximas de 29 °C.

O calor deve diminuir ainda mais na quarta-feira (14), com os termômetros marcando no máximo 27 °C e mínimas permanecendo em 16 °C, com sol e poucas nuvens, assim como nos demais dias.

A sexta-feira (15) deve dar o ar da graça para os fãs do tempo quente, com a diminuição das nuvens, máximas de 30 °C e umidade do ar chegando aos 76%.