Encontrado carro utilizado para sequestrar homem atraído por encontro no Grindr

Equipes da CPE de Anápolis foram mobilizadas para realizar as diligências

Caio Henrique - 15 de julho de 2025

Militares da CPE localizaram o veículo no Residencial Leblon. (Foto: Reprodução)

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis localizaram, na tarde desta terça-feira (15), o Fiat Mobi de cor branca utilizado para sequestrar um homem, de 34 anos, na noite desta segunda-feira (14).

O automóvel estava em uma residência do Residencial Leblon, bairro da região Sudeste da cidade.

Além do veículo, os militares tiveram êxito em encontrar e prender os quatro suspeitos do crime – dois homens e duas mulheres.

Alguns deles ainda tentaram empreender fuga, pulando os muros próximos, mas sem sucesso.

A vítima do sequestro, que foi planejado por meio do Grindr – um aplicativo de relacionamento gay – compareceu no local e confirmou a identidade dos responsáveis.

Em tempo

O homem teria combinado de encontrar um ‘moreno de 1,75m de altura, que conheceu pela plataforma.

Ele se dirigiu ao endereço fornecido, em uma residência no bairro Recanto do Sol. No entanto, ao chegar ao local, foi recebido pelo suposto pretendente e, logo em seguida, rendido por outras quatro pessoas que já o aguardavam.

O grupo agiu rapidamente para imobilizar o rapaz.

Sem o uso de armas de fogo, eles o amarraram com fita adesiva, cobriram sua cabeça e o forçaram a entrar no porta-malas do próprio veículo, o Fiat Mobi posteriormente apreendido.

