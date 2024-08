Conheça as maravilhas da cidade histórica de Goiás que tem cachoeiras esplêndidas e não é Pirenópolis

Arquitetura colonial se entrelaça à paisagens naturais como principais destaques deste município

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Cachoeira do Salto de Corumbá, um dos principais pontos turísticos da cidade. (Foto: Divulgação)

Quando o assunto é turismo histórico em Goiás, muitas vezes, cidades como Pirenópolis e Cidade de Goiás se destacam e saem na frente. Seja pelo estilo neocolonial da arquitetura destes municípios ou até pelo grande apelo comercial que eles possuem.

No entanto, outro destino interessante é Corumbá de Goiás, localizado no coração do estado, a 110 km de Goiânia, cuja própria origem encanta, com uma história rica, refletida em cada pedacinho.

Fundada no século XVIII, a localidade preserva até hoje um charme único, com ruas de pedra e casarões antigos que se entrelaçam à trajetória do Brasil.

As cachoeiras, presentes na cidade, são outro ponto que encanta turistas de todas as regiões. Um dos principais exemplos é o Salto Corumbá, que impressiona pela altura e pelas piscinas naturais formadas ao redor.

O município também abriga outras quedas d’água, como a Cachoeira do Rasgão, considerada um espetáculo à parte por quem a visita. Seja pelas águas cristalinas que caem em meio às rochas ou até pelo cenário esculpido pela natureza à volta.

Outro local imperdível é a Cachoeira da Gruta, um destino reservado para quem quer aproveitar um tempo com a biodiversidade sem maiores distrações. Os visitantes podem explorar esse espaço, experienciando estar imerso em meio a formações rochosas, com uma atmosfera tranquila.

Os visitantes ainda podem explorar trilhas ecológicas que cortam a mata nativa, oferecendo um contato direto com a biodiversidade local e vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

A cidade também é um prato cheio para os amantes de cultura e história. O centro histórico guarda relíquias arquitetônicas, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, que é um marco da fé e da resistência contra os colonizadores desde a fundação.

Além disso, o Museu Municipal abriga artefatos que remontam aos tempos dos bandeirantes, oferecendo uma viagem ao passado através de exposições permanentes.