Truque simples para manter as roupas cheirosas por mais tempo

Utilizando essa dica, as peças ficaram com o cheiro agradável mesmo depois de muito tempo guardadas

Ruan Monyel - 11 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@1_minutodeideias)

Manter as roupas cheirosas por mais tempo seria um sonho, não é mesmo? Além de ser uma ótima forma de manter a confiança durante os afazeres do dia a dia.

No entanto, mesmo utilizando diversos produtos de limpeza na lavagem das peças, em pouco tempo o cheiro agradável no tecido desaparece.

Mas existe uma forma simples de fazer com que as roupas fiquem com aromas agradáveis sem gastar nada. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Lavar as roupas é uma das tarefas domésticas mais trabalhosas e cansativas; afinal, mesmo com diversos produtos, as peças perdem o aroma quando guardadas.

Mas fique tranquilo! Resolver esse problema é mais simples do que você pensa, pois existe um truque fácil que ajuda a manter as roupas cheirosas por bastante tempo.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@celleto.eletro), vai te surpreender com o perfume das roupas mesmo após bastante tempo guardadas.

Para fazer, é extremamente simples: você só vai precisar de um punhado de arroz, um lenço umedecido, um elástico e um perfume comum.

Basta pegar um lenço umedecido, abri-lo para colocar um pouco de arroz e, em seguida, borrifar o seu perfume favorito diretamente sobre o arroz.

Por fim, feche o lenço no formato de uma trouxinha e coloque-o dentro da gaveta. Assim, você terá roupas cheirosas por mais tempo.

Embora pareça loucura, internautas que testaram em casa aprovaram a eficácia do truque, como demonstrado nos comentários da publicação. Veja o vídeo:

