O jeito certo de usar amaciante para deixar as roupas ainda mais cheirosas

Com itens que todo mundo tem em casa, a misturinha é fácil de fazer e alcança níveis de eficácia em perfume e maciez muito altos

Magno Oliver - 03 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@aconchegodecorgpi)

Chegar em casa e encontrar as roupas limpas, macias, sedosas e perfumadas depois de usar um bom amaciante de roupas é incrível, não é mesmo?

Mas, mesmo nos deparando com várias opções de produtos no mercado, o alto preço ainda é uma realidade pesada de se enfrentar. Porém, já pensou se você pudesse usar uma dica caseira para prolongar o seu amaciante?

Um tutorial tranquilo e bem simples de manuseio do amaciante viralizou nas redes sociais com uma dica que aumentou a durabilidade e o cheiro nas roupas. Vem conferir como fazer.

O jeito certo de usar amaciante para deixar as roupas ainda mais cheirosas

Uma tristeza universal após lavar as roupas é quando o cheiro do amaciante impregnado no tecido das peças acaba, não é mesmo?

Mas não fique aos prantos, porque o perfil no Instagram @aconchegodecorgpi bombou na web com um tutorial de manuseio do amaciante para você usar e durar por mais tempo nas roupas.

Com itens que todo mundo tem em casa, a misturinha é fácil de fazer e alcança níveis de eficácia em perfume e maciez muito altos.

Você vai precisar destes itens aqui para a misturinha:

– 1 borrifador;

– Meia tampinha de amaciante;

– 2 tampinhas de álcool 70;

– Meio litro de água.

Agora vamos ao preparo:

Pegue o frasco do borrifador e adicione meia tampinha do amaciante, o álcool e, por último, o complemento de água. Em seguida, misture bem os ingredientes no frasco.

Depois disso, está pronta a misturinha para prolongar o cheiro e trazer maciez às suas roupas. Basta borrifar na peça e ver a mágica acontecendo.

Confira o vídeo completo com a dica da misturinha caseira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aconchego Decor (@aconchegodecorgpi)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!