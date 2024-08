Baixas temperaturas devem permanecer em Goiás na terça-feira (13); confira a previsão

Expectativa é de mínimas mais baixas durante período matutino e impacto maior na região Sudoeste

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2024

Temporada de frio chegou em Anápolis. (Foto: Matheus Brandão/Portal 6)

O tempo gélido e as baixas temperaturas devem permanecer em Goiás durante a terça-feira (13). Pelo menos é o que aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com a previsão, haverá predomínio de sol em todas as regiões do estado, com mínimas mais baixas durante a manhã devido ao avanço do ar frio de origem polar. A umidade relativa do ar estará em declínio no período da tarde.

Dentre as regiões, a mais afetada deve ser a Sudoeste, com temperatura mínima de 8°C e o Sul, com 10° C. Na sequência, aparece Leste e Centro com 11º C. Oeste desponta com 14º C enquanto o Norte vem com 17º C.

Em relação aos municípios, dois devem ser mais impactados, sendo eles: Chapadão do Céu e Jataí, com 8ºC – cenário similar ao de Rio Verde que deve registrar 9ºC.

Catalão, Luziânia, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Três Ranchos, Ipameri, Santa Helena, Davinópolis e Palmeiras de Goiás devem ter mínimas de 10ºC, enquanto Anápolis e Nova Aurora, 11ºC.

Já em Cristalina, Iporá, Caiapônia, Doverlândia e Palminópolis as mínimas devem ser de 12ºC – contra Goiânia e Formosa, com 13ºC. Firminópolis aparece logo na sequência, com 14ºC.

Enquanto isso, São João da Paraúna e Ceres devem registrar 15ºC. Cocalzinho, Aruanã, Montes Claros, Goianésia e Rubiataba podem ter mínimas de 16ºC.

Em paralelo, em Flores de Goiás, Araguapaz e Porangatu a previsão é de 17ºC, contra 19ºC em Minaçu.