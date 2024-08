Goiás enfrenta Ceará pela Série B nesta segunda-feira (12); veja onde assistir

Equipe goiana volta as atenções para a competição após ser eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil

Augusto Araújo - 12 de agosto de 2024

Goiás recebe Ceará no Estádio da Serrinha, pela Série B. (Foto: Rosiron Rodrigues/ Stephan Eilert)

O Goiás terá um forte adversário nesta segunda-feira (12), pois receberá o Ceará pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A partida está prevista para as 21h e acontecerá no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) será o responsável pela equipe de arbitragem no confronto.

A equipe goiana está a quatro jogos sem vencer, sendo que teve dois duelos duríssimos contra o São Paulo, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Nas ocasiões, o Esmeraldino perdeu por 2 a 0 e empatou sem gols.

Agora, o Goiás volta as atenções para a Série B, onde ocupa a 11ª colocação e pode subir até dois lugares, em caso de vitória.

Já o Ceará, que tem focado os esforços apenas no Campeonato Brasileiro, ganhou três dos últimos quatro confrontos e vem em bom momento na competição.

Atualmente, o Vozão está no 7º lugar do ranking e pode encostar no G-4 se sair com os três pontos no duelo contra a o clube goiano.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil e pelo canal de TV por assinatura Premiere. A plataforma online Globoplay também passará o confronto.

Por fim, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.