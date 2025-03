Conheça carne saborosa e mais em conta que a picanha

Com a alta dos preços da carne, um corte tradicional e bem à altura é o queridinho da vez

Magno Oliver - 25 de março de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Apaixonado por churrasco)

Quando a gente fala de churrasco, é impossível não lembrar e mencionar a estrela da grelha: a nossa tradicional picanha.

No entanto, você sabia que existe uma carne que é tão suculenta quanto a picanha e é vendida no açougue por um valor mais baixo?

Entre as várias opções de corte que temos atualmente, uma clássica, de nome um pouco estranho, mas bastante presente nos churrascos, tem conquistado mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.

A alta do preço da carne fez com os consumidores buscassem alternativas de cortes mais saborosos e acessíveis ao bolso. Uma opção clássica que caiu no gosto dos restaurantes é o shoulder.

Um pouco menos conhecido que os cortes tradicionais, essa carne é repleta de maciez, suculência e um custo-benefício bastante interessante para quem busca economizar sem perder a qualidade.

O shoulder também recebe o nome de “raquete” ou “miolo da paleta”. Essa carne é retirada da parte dianteira do boi, mais especificamente da região do ombro.

A carne é menos valorizada pelos apreciadores de churrasco no Brasil. No entanto, ela tem forte nível de consumo nos Estados Unidos, onde recebe o nome de “chuck shoulder”.

Ela ganha um destaque especial de diferenciação das demais porque é muito macia e tem uma ótima concentração de gordura em suas fibras.

Ela tem um marmoreio natural que contribui bastante para a maciez, tornando-a uma excelente opção para grelhas e pratos assados.

A shoulder possui uma gordura entremeada nas fibras que se dissolve enquanto ela assa, o que resulta em um corte incrivelmente saboroso e suculento.

Especialistas em churrasco afirmam que ela é a substituição perfeita para a picanha.

