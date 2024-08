Mulher tem sonho proibido, acorda, joga na loteria e acaba levando prêmio

Com ajuda da amiga e dos números, ela ficou milionária sem explicação plausível para tal feito

Magno Oliver - 13 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução / Extra)

Quando dizem que devemos prestar bastante atenção nos sonhos que temos durante a noite, leve isso muito a sério na sua vida.

Os sonhos podem ter várias interpretações, trazer várias mensagens ou mesmo só denotar algum tipo de aspecto inconsciente da nossa psique.

Mas, o que era para ser uma noite de sono tranquilo para uma mulher, acabou se tornando algo melhor e com muito dinheiro no bolso.

Mulher tem sonho proibido, acorda, joga na loteria e acaba levando prêmio

Uma mulher na Tailândia teve um sonho inusitado e acabou simplesmente ficando milionária por conta disso.

Ela sonhou com um homem pelado e resolveu contar os detalhes a uma colega de trabalho. Intrigadas com o ocorrido, resolveram consultar um site sobre numerologia para entender o significado do acontecimento picante.

A dupla, de 31 e 39 anos, recebeu sugestão de números e, na véspera do sorteio, decidiu comprar bilhetes de loteria com as indicações.

Foi então que a sorte da numerologia e o sonho picante sorriu para as funcionárias públicas. As duas faturaram cerca de R$ 1 milhão cada.

Em entrevista à emissora local TV3, a tailandesa revelou que sonhou “com um homem nu, viu um item secreto e recorreu à numerologia”

Sem ter as identidades reveladas, elas contaram que pretendem quitar dívidas e usar o restante do prêmio para custear a educação dos filhos.

Os detalhes íntimos do sonho sobre quem seria o tal homem misterioso e o que aconteceu de fato nesse sonho continuam em total segredo por parte delas. A milionária tailandesa preferiu não revelar.

