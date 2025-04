6 formas úteis de usar o bicarbonato de sódio para ajudar na limpeza da cozinha

Prepare-se para aprender a usar esse elemento químico de forma prática e eficaz na sua casa

Anna Júlia Steckelberg - 01 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carlane com você)

​O bicarbonato de sódio é um verdadeiro coringa na limpeza da cozinha, oferecendo soluções eficazes, econômicas e ecológicas para eliminar aquela sujeira insistente no ambiente. Aliás, quem é que não possui esse produto em casa, né?

Pois bem, hoje vamos te apresentar formas de usar o bicarbonato e deixar sua cozinha brilhando!​

6 formas úteis de usar o bicarbonato de sódio para ajudar na limpeza da cozinha:

1. Adeus, odores desagradáveis na pia

Primeiramente, sabe aquele cheirinho incômodo que insiste em sair do ralo da pia?

O bicarbonato de sódio pode ser seu aliado perfeito.

Para isso, despeje quatro colheres de sopa de bicarbonato diretamente no ralo e, em seguida, adicione meia xícara de vinagre branco. A mistura efervescente ajudará a eliminar resíduos acumulados e neutralizar odores. Após 15 minutos, finalize com água quente para enxaguar.

2. Fogão e forno livres de gordura

Para remover aquela gordura teimosa do fogão e do forno, prepare uma pasta misturando bicarbonato de sódio com água até obter uma consistência cremosa.

Aplique a pasta nas superfícies engorduradas e deixe agir por 15 minutos. Depois, esfregue com uma esponja úmida e enxágue.

Se preferir, dissolva o bicarbonato em água quente, pulverize a área desejada, passe um pano e seque bem. ​

3. Panelas queimadas? Nunca mais!

Queimou o fundo da panela? Sem problemas!

Cubra o fundo da panela com vinagre branco e adicione quatro colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Deixe a mistura ferver por três minutos. Após esfriar, esfregue com uma escova ou esponja. Se necessário, repita o processo para remover os resíduos mais persistentes. ​

4. Frutas e legumes mais limpos e seguros

Por essa você não esperava, mas para reduzir resíduos de agrotóxicos em frutas e vegetais, deixe-os de molho em uma solução de água com bicarbonato de sódio por 15 minutos.

Depois, enxágue bem em água corrente. Essa técnica ajuda a limpar a superfície dos alimentos de forma mais eficaz do que apenas lavar com água. ​

5. Superfícies brilhantes sem esforço

Azulejos, bancadas e pias podem recuperar o brilho com uma solução simples. Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de vinagre branco, uma colher de álcool 70%, uma xícara de água morna e uma colher de sopa de detergente neutro.

Aplique com uma esponja, deixe agir por 10 minutos e seque com um pano limpo. Finalize com um lustra-móveis para um brilho extra. ​

6. Desentupindo a pia com ciência

Por fim, se a água está demorando a escoar, o bicarbonato pode resolver!

Despeje uma xícara de bicarbonato de sódio no ralo, seguido por uma xícara de vinagre branco. Cubra o ralo com um pano e aguarde 30 minutos.

Finalize despejando água quente para liberar o fluxo. Essa reação química ajuda a dissolver resíduos que causam o entupimento. ​

