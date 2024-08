Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros

Condutor usou mensagem fixada no veículo para dar explicações de um fenômeno contínuo entre os clientes

Magno Oliver - 13 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @uberdepre)

Utilizar o serviço de transporte de passageiros por motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você viverá algum tipo de história ou situação inusitada.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e ironia fixada por um profissional em seu veículo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena divertida que ganhou olhares dos clientes.

Uma placa peculiar fixada no vidro do carro de um motorista de aplicativo trouxe uma mensagem que gerou risadas de quem viajava com o condutor.

Na imagem publicada no Instagram, pelo perfil do “@uberdepre”, o aviso aparece com a imagem do personagem senhor madruga, do seriado Chaves, com dizeres em tom irônico e bem humorado.

O texto trazia um recado bem explicativo para os clientes que gostavam de adiar o pagamento da viagem para a próxima corrida: “não tem como jogar para a próxima. Tá duro fica em casa”.

Assim, em questão de minutos, a postagem com o personagem famoso viralizou e acumulou milhares de visualizações, além de diversos comentários sobre o ocorrido.

O recado deixado pelo profissional chamou atenção dos internautas e dividiu opiniões.

“Se o aplicativo permite, então tem jeito sim”, disse um seguidor nos comentários.

“Nossa gente, é o cúmulo da cara de pau gente que adia o pagamento da viagem para a próxima corrida, eu heim”, comentou outra.

Confira a postagem:

