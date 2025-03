Descubra porque sentimos “borboletas no estômago” quando nos apaixonamos por alguém

Aquele famoso frio que cresce e alcança todo espaço dentro do nosso corpo não é por acaso

Anna Júlia Steckelberg - 27 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Yan Krukau)

Se você já sentiu aquele frio na barriga ao ver alguém especial e aquela pessoa nem é era o Caio Castro ou a Grazi Massafera, saiba que não é magia – é pura química.

Segundo informações do site Catraca Livre, essa sensação de “borboletas no estômago” não é por acaso e hoje vamos entender melhor!

Essa sensação gostosinha acontece porque, quando nos apaixonamos, nosso cérebro entra em um verdadeiro turbilhão de emoções e libera uma enxurrada de substâncias responsáveis por sensações como euforia, coração acelerado e, claro, o famoso frio na barriga.

Descubra porque sentimos “borboletas no estômago” quando nos apaixonamos por alguém

O grande protagonista dessa história (de amor) é a adrenalina.

Quando nos deparamos com aquele crush, nosso cérebro interpreta a situação como um momento de alta intensidade e entra em estado de alerta.

Para garantir uma reação rápida, ele redireciona a energia do corpo para funções mais importantes naquele instante, reduzindo temporariamente a atividade do sistema digestivo.

Esse “desligamento” altera os movimentos naturais do estômago, gerando aquela sensação de tremor ou vibração que muitos descrevem como borboletas voando.

E o fenômeno é ainda mais intenso no início do relacionamento. Isso acontece porque o amor é uma experiência imprevisível, e a incerteza sobre o que esperar do outro faz com que o cérebro amplifique ainda mais essas respostas físicas.

Enquanto a paixão avança, o corpo se adapta e os efeitos diminuem – mas, para muitos, o frio na barriga pode aparecer de novo sempre que há uma grande expectativa ou uma nova emoção envolvida.

Ou seja, se você sente borboletas no estômago ao encontrar alguém, pode ter certeza: seu cérebro está te avisando que algo muito especial está acontecendo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!