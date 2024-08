Prefeitura de Anápolis publica licitação para execução de obras estruturais no Politec

Previsão é de que serviços sejam executados em até 7 meses

Pedro Hara - 13 de agosto de 2024

Área do Politec, em Anápolis. (Foto: Secom)

A Prefeitura de Anápolis publicou licitação para contratar empresa responsável pelas obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem, passeios e sinalização do Polo Industrial Tecnológico de Anápolis (Politec).

A área total é de 921 mil m², com 13 quadras, três áreas de preservação ambiental, dez ruas e a avenida principal. Deste total, está previsto que 93,1 mil m² sejam pavimentados.

O prazo previsto para execução do serviço é de 07 meses, a contar da emissão da ordem de serviço. No entanto, o contrato terá validade de 10 meses para permitir que a secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis receba a obra de maneira definitiva.

Os interessados em adquirir o edital podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Anápolis.

A abertura dos envelopes está marcada para ser realizada no dia 28 de agosto, às 15h, no site do Governo Federal na aba dedicada as compras.