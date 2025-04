Criança de 06 anos é segunda vítima fatal de gravíssimo acidente na BR-414

Colisão matou um adolescente de 16 anos na hora, feriu um bebê e a mãe de todos, que ficou consciente, mas em estado de choque

Paulo Roberto Belém - 19 de abril de 2025

Ranger e HB20 bateram frontalmente (Foto: Divulgalçao)

Morreu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), a segunda vítima do gravíssimo acidente da manhã deste sábado (19), que incialmente vitimou um adolescente de 16 anos, na zona rural de Abadiânia.

Samuel da Silva Barbosa, que tinha 06 anos, chegou a ter uma parada cardiorrespiratória no local, mas foi reanimado e encaminhado em estado gravíssimo para a unidade, que tratou o caso com a urgência necessária.

Ao Portal 6, o padrasto do garoto informou, na tarde deste sábado, sobre o falecimento. “Chegou a passar por cirurgia, mas tendo novamente mais quatro paradas cardíacas, infelizmente o perdemos”, afirmou.

Tragédia

O acidente envolveu uma Ford Ranger e um Hyundai HB20, na altura do km 423, com os dois veículos batendo frontalmente. O impacto foi tão forte que ambos foram jogados para fora da via, com o HB20 ficando bastante avariado.

No veículo menor estavam a motorista e mãe de um adolescente de 16 anos que morreu na hora, e duas crianças, sendo uma delas Samuel. Outra, com idade entre 01 e 02 anos, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Pediátrico (UPA), mas já havia sido liberado e estaria com o pai – que veio de Brasília.

A motorista e mãe dos garotos, de 31 anos, foi socorrida consciente, mas em estado de choque por conta da tragédia.

Já os ocupantes da Ford Ranger, quatro adultos – sendo três homens e uma mulher, não ficaram feridos gravemente. O condutor do utilitário, de 35 anos, foi encaminhado para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para realizar o teste do bafômetro.

O Portal 6 ainda não conseguiu a informação sobre o resultado, mas está apurando a informação, sendo que iremos divulgar assim que for confirmado pela corporação.

