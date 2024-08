Débora Falabella e Andrea Beltrão concorrem ao Prêmio Shell

Folhapress - 14 de agosto de 2024

Débora Falabella e Andrea Beltrão. (Foto: Tv Globo e Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Prêmio Shell de Teatro anunciou hoje os indicados do primeiro semestre para sua 35º edição. A diretora Yara de Novaes desponta como o grande destaque da lista —das três peças que lideram em indicações, duas são suas, “Lady Tempestade” e “Prima Facie”, cada uma escolhida para três categorias, inclusive a de melhor direção. A terceira é “Arqueologias do Futuro’, de Mauricio Lima e Fabiano Dadado de Freitas.

Selecionadas pelo júri do Rio de Janeiro, Andrea Beltrão concorre a melhor atriz por “Lady Tempestade” e Débora Falabella, por “Prima Facie”, ao lado de Mel Lisboa, por “Rita Lee, uma Autobiografia Musical”, e Noemi Marinho, por “O Vazio na Mala”, indicadas pelo júri de São Paulo.

Para a disputa de melhor ator, o Rio de Janeiro indicou Othon Bastos, por “Não me Entrego, Não!”, Renato Livera, por “Deserto”, e Márcio Vito, por “Claustrofobia”. Já São Paulo escolheu Sidney Santiago Kuanza, por “A Solidão do Feio”, e Bruno Lourenço, por “Brás Cubas”.

Esta primeira lista inclui peças que estrearam entre dezembro de 2023 e junho de 2024. Uma segunda lista será divulgada em dezembro, indicando os artistas que participaram de peças lançadas até após este período, bem como os concorrentes da categoria destaque nacional, que contempla espetáculos realizados fora do Rio e de São Paulo.

Veja a lista divulgada hoje.

ESCOLHAS DO JÚRI DE SÃO PAULO.

DRAMATURGIA

• Victor Nóvoa por “E se Fôssemos Baleias”

• Jhonny Salaberg por “Parto Pavilhão”

DIREÇÃO

• José Fernando Peixoto de Azevedo por “Depois do Ensaio, Nora, Persona”

• Naruna Costa por “Parto Pavilhão”

ATOR

• Sidney Santiago Kuanza por “A Solidão do Feio”

• Bruno Lourenço por “Brás Cubas”

ATRIZ

• Noemi Marinho por “O Vazio na Mala”

• Mel Lisboa – “Rita Lee, uma Autobiografia Musical”

CENÁRIO

• Carla Berri e Paulo de Moraes por “Brás Cubas”

• J.C. Serroni por “Primeiro Hamlet”

FIGURINO

• Márcio Medina por “Cabaré Coragem”

• Fábio Namatame por “Tarsila, a Brasileira”

ILUMINAÇÃO

• Wagner Antônio por “Um Jaguar por Noite”

• Gabriele Souza por “Cabaret”

MÚSICA

• Zeca Baleiro pela trilha original de “O Ninho, um Recado da Raiz”

• Jonathan Silva, Adilson Fernandes, Bruno Garcia, Carol Nascimento, Dani Nega e Flávio Rodrigues pela direção musical e trilha original de “Maria Auxiliadora”

ENERGIA QUE VEM DA GENTE, QUE PREMIA INICIATIVAS COM IMPACTO SOCIAL POSITIVO

• Teatro Oficina Uzyna Uzona, pelo êxito da mobilização cultural e social para a criação do Parque do Bixiga, marco para a história teatral e artística de São Paulo.

• IBT – Instituto Brasileiro de Teatro, pela abrangência de suas ações como agente de captação de recursos e de incentivo à produção e divulgação das artes cênicas.

SELEÇÃO DO JÚRI DO RIO DE JANEIRO

DRAMATURGIA

• Silvia Gomez por “Lady Tempestade”

• Mauricio Lima e Dadado de Freitas por “Arqueologias do Futuro”

DIREÇÃO

• Mauricio Lima e Dadado de Freitas por “Arqueologias do Futuro”

• Yara de Novaes por “Lady Tempestade” e por “Prima Facie”

ATOR

• Renato Livera por “Deserto”

• Othon Bastos por “Não me Entrego, Não!”

• Márcio Vito por “Claustrofobia”

ATRIZ

• Débora Falabella por “Prima Facie”

• Andrea Beltrão por “Lady Tempestade”

CENÁRIO

• Cesar Augusto e Beli Araujo por “Claustrofobia”

• Marieta Spada por “Um Filme Argentino”

FIGURINO

• Karen Brustolin por “A Vedete do Brasil”

• Fábio Namatame por “Alguma Coisa Podre”

ILUMINAÇÃO

• Fabiano Dadado de Freitas por “Arqueologias do Futuro”

• Adriana Ortiz por “Um Filme Argentino”

MÚSICA

• Morris por “Prima Facie”

• Dani Nega por “Eu Sou um Hamlet

ENERGIA QUE VEM DA GENTE, QUE PREMIA INICIATIVAS COM IMPACTO SOCIAL POSITIVO

• João Vicente Estrada, Lana Sultani e Ricardo Loureiro, pela criação de uma experiência poética transformadora em “tudo é minúsculo tudo é presença”, a partir das percepções do artista João Vicente, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) desde 2020.

• Programa Enfermaria do Riso – UNIRIO, por desenvolver desde 1998 uma ação de extensão integrada entre os cursos de Teatro e Medicina para formação e pesquisa em torno de intervenções artísticas de palhaçaria em hospitais.