Meteorologia alerta para ‘montanha-russa’ de temperaturas em Goiás

Diferença entre mínimas e máximas quase alcança 10ºC, conforme Cimehgo

Maria Luiza Valeriano - 14 de agosto de 2024

Regiões podem ter mínimas de aproximadamente 15ºC (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Moradores de Goiás estão previstos para enfrentar dificuldades ao se programar para esta quinta-feira (15). Isso porque, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), todas as regiões estão com mínimas abaixo de 20ºC e máximas quase chegando aos 40ºC.

O cenário é mais perceptível na região Oeste, onde a mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 37ºC. Já na região Norte, as temperaturas devem variar entre 19ºC e 37ºC.

No leste goiano, a amplitude esperada é de 15ºC a 33ºC; no Sudoeste, de 14ºC a 31ºC; na região Central, de 15ºC a 34ºC; e no Sul, de 14ºC a 33ºC.

As máximas mais elevadas devem ser registradas em Porangatu, Araguapaz e Minaçu (36ºC). Goiânia, Rio Verde e Itumbiara seguem com 32ºC. Já Anápolis pode ter temperaturas de até 29ºC.

A mínima mais baixa, por sua vez, é prevista em Jataí, segundo o Cimehgo, que destaca a possibilidade de 12ºC. Em Anápolis, a expectativa é de 14ºC. Em Goiânia, Luziânia e Catalão, espera-se 16ºC como mínima.

Alerta para umidade

Além das temperaturas variadas, o Cimehgo emitiu um alerta acerca da baixa umidade do estado, que está em apenas 16%. Segundo o órgão, uma série de municípios segue em nível de observação, como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Itumbiara e Rio Verde.