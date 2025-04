Pontos de ônibus: o que mostra o IBGE em Goiânia e Anápolis

Levantamento consta no Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, realizada concomitantemente com o Censo Demográfico de 2022

Paulo Roberto Belém - 18 de abril de 2025

Ponto de ônibus em ANápolis (Foto: Danilo Boaventura)

Em cidades estruturadas e com sistema de transporte público atuante, as paradas de ônibus são itens buscados pelos os que utilizam para se localizar, além de fugir do sol ou da chuva, com a cobertura, quando existem.

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um dado que mostra o quanto a existência desse atributo do transporte coletivo é mínima, tanto em Goiânia como em Anápolis.

Informações do instituto mostram que Goiânia é a terceira capital com menor índice de pontos de ônibus, com 5,48%, à frente apenas de Palmas (4,5%) e Macapá (3,1%). Porto Alegre foi a que apresentou maior percentual (25,0%), seguida por Belo Horizonte (20,5%) e Florianópolis (19,8%).

Por outro lado, Anápolis é superior à capital nesse aspecto, apresentando um índice de 12,44%, duas vezes e meia a mais, conforme consta na Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios.

Agora, ao analisar o cenário estadual, esse mesmo índice cai drasticamente para 3,83 %, provando que pontos de ônibus ainda é um luxo para a esmagadora maioria dos goianos.

Vale lembrar que o que caracteriza uma parada de ônibus, contabilizada pelos pesquisadores do IBGE, são aquelas presentes por meio de sinalização visível em logradouros púbicos, geralmente padronizadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!