Técnica ensina a fazer lareira em casa para esquentar no frio (sem obra e quebradeira)

Quer uma ajudinha para esquentar em casa e sem gastar com aquecedor? Confira o tutorial que trouxemos

Magno Oliver - 14 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / @herapromocoes)

Dias frios pedem medidas mais extremas para se aquecer, não é mesmo? Pensando nisso, nada mais confortável que uma lareira em casa para esquentar.

Convenhamos, é um custo muito alto para o bolso contratar um técnico e fazer a instalação de um aquecedor, não é verdade?

Dessa forma, para te ajudar com o tempo frio, uma técnica viralizou nas redes sociais trazendo um tutorial para você fazer uma lareira sem obra e quebradeira.

Tempo frio mexe com o físico e psicológico de qualquer pessoa, não é mesmo? Isso porque a busca é sempre por um conforto térmico, o que às vezes pode ser difícil.

E foi nesse propósito que o Instagram da @herapromocoes bombou na internet com um tutorial que ajudou muita gente a não passar mais frio.

Você vai precisar de:

– 1 vaso (de preferência de concreto ou de barro);

– 30kg de seixo (pedra branca);

– 1 recipiente de metal (foi usado forma de bolo no vídeo);

– 1 pedaço de tela de metal que cubra o seu recipiente (vende por metro em ferragista);

– 1 litro de álcool.

Como montar a lareira ecológica:

Pegue o vaso, cubra com britas embaixo e, em seguida, as pedras brancas em volta. Coloque o recipiente de metal no meio, a tela de metal por cima para cobrir e o álcool para acender o fogo.

Na legenda, a técnica reforça que foram usadas britas para forrar o fundo porque o vaso era raso para a forma e que o importante era ter pedra em volta para que o calor não passasse para o vaso.

Outro ponto importante da explicação é que a tela serve para não deixar as pedras caírem no álcool e dar uma cor rosada ao fogo.

Depois de tudo pronto, coloque o álcool no recipiente e acenda o fogo com cuidado!

Confira o vídeo completo do tutorial:

